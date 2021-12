„Leistbares Wohnen ist für die Zukunft entscheidend“

Sie kam in eine Schutzeinrichtung. Weil der Mann die Trennung nicht akzeptierte und immer wieder vor Ort auftauchte, übersiedelte Frau W. schließlich mit ihren vier- und einjährigen Töchtern ins Linzer Frauenhaus. Frau W zeigte ihren Mann an, dieser wurde verurteilt. Sie nutzte die Hilfe und Beratung im Frauenhaus und machte vor Ort gute Erfahrungen. Nach sieben Monaten übersiedelte sie in eine Übergangswohnung, absolvierte eine Ausbildung, sparte eisern und konnte schlussendlich in eine eigene Mietwohnung ziehen, in der sie nun mit ihren Kinder lebt.

Frau W.’s Geschichte ist kein Einzelschicksal. Gerade rund um die Feiertage, wenn alle Familienmitglieder zu Hause sind, kommt es vermehrt zu Gewalttaten gegen Frauen: „Und trotzdem ist es so, dass gerade zu Weihnachten für viele Frauen der Familiengedanke im Vordergrund steht. Sie stehen diese Zeit irgendwie durch. Die wenigsten gehen direkt zu den Feiertagen, sondern eher danach weg“, erklärt Margarethe Rackl, die das Frauenhaus in Linz leitet.