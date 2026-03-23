OÖ: Gesundheitshotline 1450 auch vermehrt für alte Menschen

Mitten in der Nacht tauchen akute Schmerzen auf. Die Hausärztin öffnet erst in einigen Stunden, das Spital ist weit entfernt. Für Fälle wie diesen gibt es seit 2019 die Gesundheitshotline 1450, die rund um die Uhr besetzt ist - und immer häufiger kontaktiert wird. 125.482 Anrufe wurden 2025 verzeichnet, alleine in den ersten beiden Monaten heuer waren es schon 23.553, ein Plus von 2.000 Anrufen im Vergleich zum Zeitraum im Vorjahr.

Als Corona-Hotline wurde die vierstellige Zahlen-Kombi bekannt, mittlerweile deckt sie aber viel mehr ab: Wer hier anruft, kommt mit ausgebildeten Sanitätern in Kontakt, die lebensbedrohliche Notfälle bestenfalls sofort ausschließen können. Nach der Aufnahme der Daten erfolgt die medizinische Abklärung der Beschwerden durch diplomiertes Pflegepersonal und eine Einstufung der Dringlichkeit des Falles. Die Abwicklung und Logistik von 1450 liegt beim Roten Kreuz OÖ. Dort will man nun in Kooperation mit dem Seniorenbund auch vermehrt ältere Menschen erreichen und sie über das Angebot informieren.

Infos zu 1450 Hintergrund Die Telefonische Gesundheitsberatung 1450 gibt es seit 2019. Sie ist rund um die Uhr erreichbar, es hebt immer jemand ab. 125.482 Anrufe wurden 2025 verzeichnet, Tendenz stark steigend. Versorgung 31 % der Anrufe waren 2025 ein Fall für den HÄND (Hausärztlichen Notdienst), 25 % für die Notfallambulanz, 25 % für den Hausarzt, 4 % für den Rettungsdienst, 6 % Selbstversorgung und 9 % Sonstiges (Fragen zu Öffnungszeiten, usw.)

"144 wollen die wenigsten gleich anrufen, 1450 ist niederschwelliger", erklärt Gottfried Hirz, Präsident des Roten Kreuzes in OÖ. Die Hotline soll alten Menschen Sicherheit und Orientierung geben. Entlastung der Ambulanzen Natürlich gehe es auch um Patientenlenkung und eine Entlastung der Spitalsambulanzen, heißt es seitens des Seniorenbundes. Deswegen wird es ab dem zweiten Quartal dieses Jahres in jedem oö. Bezirk einen Vortrag zur Thematik geben. Der ist allerdings nicht nur für alte Menschen, sondern für alle Interessierten öffentlich zugänglich. Jene der rund 77.000 Mitglieder des Seniorenbundes, die die Infos hören, könnten gleichzeitig als Multiplikatoren in ihrer Rolle als Eltern und Großeltern dienen. Inhalt der Vorträge: Wann soll ich 1450 anrufen (und wann nicht)? Wie funktioniert die telefonische Gesundheitsberatung? Welche Vorteile habe ich dadurch?