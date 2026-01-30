Gesunde Gebärmutter entfernt: Spital gibt Gutachten in Auftrag

Nachdem am Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz einer Frau fälschlicherweise die gesunde Gebärmutter entfernt wurde, hat das Krankenhaus am Freitag angekündigt, ein Gutachten in Auftrag zu geben, um "eine externe objektive Beurteilung des Falles einzuholen und allfällige weitere Ableitungen für Prozesse und Qualitätssicherung vornehmen zu können". Auch sei man bereits in Kontakt mit dem Anwalt der betroffenen Patientin getreten.

"Unser Ziel ist es, so rasch als möglich eine gemeinsame Lösung zu finden", betonte das KUK. Seiner Mandantin biete man auch ein Gespräch und psychologische Unterstützung an. Selbstverständlich sei man auch bereit, einer etwaigen Empfehlung der Patientenanwaltschaft Folge zu leisten.