Gesetzesverschärfung in OÖ: Hundehalter kritisieren Rasseliste

Hundehaltegesetz soll verschärft werden

Nach diesem Vorfall kündigten Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) und der zuständige Landesrat Wolfgang Klinger ( FPÖ) am Montag an, das Hundehaltegesetz verschärfen zu wollen. Geplant sei, den Zugang zu bestimmten Hunderassen in Form eines "Hundeführerscheins" zu erschweren. Außerdem sollen die Strafen bei Verstößen gegen das Hundehaltegesetz deutlich erhöht werden. Im öffentlichen Raum soll die bereits bestehende Leinen- bzw. Maulkorbpflicht verstärkt kontrolliert und auch exekutiert werden.

Beim ÖHV ärgert man sich über die geplante Gesetzesnovelle: "Ein einziger verantwortungsloser Hundehalter verursacht einen Unfall, und Tausende andere Hundehalter sollen dafür bezahlen." Das sei eine "undemokratische Vorgehensweise" und "Sippenhaftung", hieß es in einer Presseaussendung.