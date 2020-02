Gemeinsam Natur ins Kunstwerk bannen

Der Webstuhl knarzt bedächtig, munter wandern die Wollknäuel zwischen den gespannten Fäden hin und her, beizeiten schiebt der Kamm die Schichten energisch aufeinander – wenn Jutta Pointner in ihrem Atelier in Haibach ob der Donau am Webstuhl sitzt, vergisst sie Raum und Zeit, ist ganz im künstlerischen Prozess.