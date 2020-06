Gemeinde stoppt Heim-Pläne

Gemeinsam mit ihren Nachbarn sammelte Wolf mehr als 700 Unterschriften gegen das geplante Heim. Die Stimmung in Reichersberg sei angespannt. Man vertraue zwar auf den Rechtsstaat und die Gemeinde, aber „wir können derzeit wirklich nicht sagen, wie die Sache ausgeht", meint Wolf.

Bis eine endgültige Entscheidung fällt, kann es dauern. „Legt der Vermieter eine Aufsichtsbeschwerde ein, geht die Causa an das Land Oberösterreich. Und ich gehe davon aus, dass er das macht", sagt Schwarzmayr-Lindinger. Das Land prüfe dann innerhalb von sechs Monaten, ob der Beschluss der Lokalpolitik inhaltlich in Ordnung sei. „Wenn nicht, wird der Bescheid aufgehoben und der Gemeinderat muss erneut entscheiden. Er ist jedoch an die Rechtsansicht des Landes gebunden", erklärt der Anwalt. Die nächste Instanz sei dann der Verwaltungsgerichtshof. „Wenn der Fall erst in Wien liegt, dauert das sicher noch einmal zwei bis drei Jahre", betont Schwarzmayr-Lindinger.