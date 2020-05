Gemeinde nach Skandal gespalten

Der Herr Bürgermeister tut mir leid, das hat er sich nicht verdient“, sagt Fritz Wiesinger, der Platzwart des Fußballvereins in Schildorn. Er findet es schade, dass ÖVP-Ortschef Georg Schoibl am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten ist. Auch der Seniorchef der Café-Bäckerei Diermaier hält Schoibl für einen guten Politiker, der „viel für die Gemeinde getan hat“.

Karin Vilseker, eine Pensionistin, weint dem Ex-Bürgermeister hingegen keine einzige Träne nach. „Was er sich geleistet hat, ist unfassbar.“ Auch Katharina Hollrieder kann sich mit Schoibls Abgang von der politischen Bühne anfreunden. „Er hätte von Anfang an bei der Wahrheit bleiben sollen.“

Die 1100-Einwohner-Gemeinde im Innviertel ist gespalten – in ein Pro-Schoibl-Lager und in eine Anti-Schoibl-Fraktion. Einig sind sich die Schildorner nur in einer Sache. „Es muss wieder Ruhe einkehren im Ort.“

Ermittlungen



Schoibl schaute gestern Vormittag noch einmal auf einen Sprung im Gemeindeamt vorbei, um seine persönlichen Sachen abzuholen. Dafür hatte er eine große grüne Plastikbox mitgebracht. „Ich war gerne Bürgermeister und möchte die Zeit nicht missen“, sagt er wehmütig.

Gegen den ÖVP-Politiker wird wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs (Paragraf 302 Strafgesetzbuch) und der Protokollfälschung ermittelt. Der Akt wurde von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis an das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) in Wien weitergeleitet. „Wir erteilen in dieser Causa keinerlei Auskünfte“, gibt sich ein Sprecher der Behörde zugeknöpft. Schoibl hat mittlerweile in einem Flugblatt an die Schildorner Bevölkerung zugegeben, im Jahr 2009 gemeinsam mit seinem Amtsleiter eine Gemeinderatssitzung erfunden zu haben, um einen Bankkredit in Höhe von 1,93 Millionen Euro für den Bau einer Mehrzweckhalle zu erhalten. Den beiden droht eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren.

In Sachen Kreditvergabe – Schoibl ließ nicht die bestbietende Bank zum Zug kommen, sondern die ortsansässige Raika – hat der ehemalige Bürgermeister rechtlich nichts mehr zu befürchten. „Ein diesbezügliches Verfahren ist eingestellt worden“, erklärt Staatsanwalt Alois Ebner gegenüber dem KURIER.

Heute, Mittwoch, wird allerdings noch der Prüfungsausschuss der Gemeinde Schildorn eine allerletzte schriftliche Stellungnahme zum Fall Schoibl abgeben. „Die Rückzahlung des Kredits an die Raika läuft ganz normal weiter“, sagt ÖVP-Vizebürgermeisterin Anita Esterer, die nach dem Rücktritt des Ortschefs vorübergehend die Geschäfte leitet. „Aber nur so lange, bis in drei, vier Monaten gewählt wird. Dann höre ich auf“, sagt Esterer, die im Wahlkampf ruhige Töne anschlagen will. „Es ist schon genug Porzellan zerbrochen worden.“

Alfred Frauscher, stellvertretender ÖVP-Bezirksobmann, tritt für einen radikalen Schnitt ein: „Alle politischen Akteure sollten ausgetauscht werden. Nur so ist ein Neuanfang möglich.“

SPÖ-Fraktionschefin Silvia Reiberstorfer-Daxdobler will die Gesprächskultur erneuern. Doch sie betont auch: „Der Rücktritt Schoibls war überfällig. Was ich nicht verstehe: Nur weil wir den Skandal aufgedeckt haben, werden wir jetzt von vielen schief angeschaut.“