Aigen und Schlägl stimmen über Fusion ab

Von den Vorteilen einer Fusion ist auch Aigens Bürgermeister Herbert Kern ( ÖVP) überzeugt. " Das würde die Abwanderung bremsen und viele Arbeitsplätze sichern." Einen Identitätsverlust sieht der Ortschef nicht. Ganz im Gegenteil: "Unsere Region wird gestärkt und wettbewerbsfähiger."

Aigen und Schlägl wurden von vielen schon bisher als Eins wahrgenommen. Das liegt zum Beispiel an der gemeinsamen Endhaltestelle der Mühlkreisbahn, am Sportverein Aigen-Schlägl, am gemeinsamen Kindergarten und wohl auch an der guten Nachbarschaft.

Die Befürworter der Zusammenlegung führen freilich auch finanzielle Vorteile ins Treffen: In der Verwaltung könnten jährlich etwa 100.000 Euro gespart werden. Einmalig soll sich durch die Fusion sogar ein Finanzeffekt von 865.000 Euro ergeben, auch durch Zuschüsse für den Umbau des Gemeindeamts. Und: Die Gebühren für Wasser und Kanal würden sinken, zumindest für die Schlägler. Nachteile werden in einer Informationsbroschüre erst gar nicht angeführt: "Insgesamt konnten keine festgestellt werden", heißt es.

Sagen die Bürger am Sonntag Ja, müssen sich beide Gemeinden bis 31. März 2015 auflösen. Dann übernimmt ein Kommissär der Landesregierung bis zu den Wahlen im Herbst interimistisch die Geschäfte.

Gemeindefusionen sind in Oberösterreich die Ausnahme. 2005 schlossen sich Weyer-Mark und Weyer-Land zusammen, 2011 wurde die Verschmelzung von Hagenberg, Pregarten und Wartberg zur Stadt Aist in einer Volksbefragung abgelehnt.

Aktuell gibt es in Oberösterreich 444 Gemeinden. Zum Vergleich: In der Steiermark wird die Zahl der Kommunen bis 2015 von vormals 539 auf 288 reduziert.