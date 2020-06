Geistig behinderter Bub sollte 215 € zahlen

Sven Vikstrems ist wegen einer schweren geistigen Behinderung besachwaltet und zu 100 Prozent invalid. Der 15-jährige Linzer kann nichts sehen, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und leidet an epileptischen Anfällen. Nahrung kann er nur in pürierter Form aufnehmen und er benötigt rund um die Uhr Windeln (Pflegestufe 7).

Auf Svens Namen ist ein Auto angemeldet, mit dem seine Mutter ihn zu Ärzten oder zu Therapien transportiert. Dafür gibt es steuerliche Begünstigungen und auch die Autobahn-Vignette gratis. Am 20. Mai 2014 fuhren die Großeltern mit dem 15-Jährigen zum Neuen Rathaus Linz. Sie mussten zum Bürgerservice und wollten sich auch nach Impfungen für den Enkel erkundigen. Den Pkw stellten sie auf einem Behindertenparkplatz ab, den erforderlichen Ausweis platzierten sie – wie sonst auch immer – hinter der Windschutzscheibe. Als sie nach 15 Minuten zurückkehrten, war der Wagen jedoch fort."Als der Sven gehört hat, dass das Auto weg ist, ist er ganz nervös geworden. Wenn etwas vom Gewohnten abweicht, ist das für ihn immer ganz schlimm", erzählt Michaela Vikstrems, Svens alleinerziehende Mutter, die selbst zum Krankenhaus Wels unterwegs war und alarmiert wurde. Sie musste kommen und den Sohn beruhigen. Den Großeltern gelang es schließlich, in Erfahrung zu bringen, dass ein Polizist das Auto abschleppen hatte lassen, weil es angeblich den Verkehr behindert habe und in der Halteverbotszone gestanden sei. Von diesem Verstoß gibt es allerdings keinen Fotonachweis. Vikstrems: "Es ließ sich niemand finden, der das beweisen konnte."