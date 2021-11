Voller Druck aufs Gehör

Was diese Dauerbeschallung für unser Gehör bedeutet, erklärt ein Experte. Paul Martin Zwittag ist Primar am Kepler Uniklinikum in Linz, und leitet dort die HNO-Abteilung: „Bei dieser Art der Kopfhörer wirkt eine große Schalldruckenergie direkt auf das Trommelfell. Das ist bei den klassischen Out-Ear-Hörern nicht so stark. Wer über einen längeren Zeitraum täglich mehr als sechs Stunden mit 95 Dezibel beschallt, hat ein hohes Risiko, einen dauerhaften Innenohrschaden zu bekommen.“ Die Haarzellen im Innenohr, die Informationen an das Gehirn weiterleiten, sterben irreversibel ab. Konkret bedeutet das, dass es zu einem Tinnitus oder zur Verringerung des Hörvermögens kommen kann.