Kunstwerke vom Keller bis in den Dachboden

Belebte Gebäude als Energiebringer

Hintergrund. Die ursprüngliche Zeitschiene hat sich verschoben. Eigentlich wollte der Wiener Immobilienentwickler und Bauträger Stefan Gruber 2020/’21 mit dem Umbau des Gegnerhauses beginnen. Ein Projekt in Wien ist dazwischengekommen und der Baustart in Abtsdorf wurde auf 2023/’24 verschoben.

Das Konzept, leer stehende Gebäude Kunstschaffenden zur Verfügung zu stellen, ist für Stefan Gruber nicht neu. In Wien durften Beatboxer eine alte Villa bespielen, bevor sie saniert wurde. „Ich habe keinen unternehmerischen Vorteil davon, nur einen persönlichen. Gebäude, die belebt sind, haben eine ganz andere Energie. Und ich darf bei tollen Projekten Geburtshelfer sein“, so Gruber. Die Künstlerinnen und Künstler tragen die Fixkosten und beteiligen sich an der Versicherung, Mietkosten fallen keine an. „Ich freue mich einfach, dass auch Menschen Platz für ihre Arbeit bekommen, die sich diese großen Flächen sonst nie leisten könnten.“ Auch die Region profitiert davon.

Im Falle des Gegnerhauses kann Thomas Gegner also noch ein Weilchen bleiben, wenn er will.