Geflohener Justizhäftling nach Verkehrskontrolle in OÖ geschnappt
Eine Verkehrskontrolle wurde am Allerseelentag in Oberösterreich einem seit Juli flüchtigem Häftling zum Verhängnis.
Kurz vor Mittag wurde in Garsten, Bezirk Steyr-Land, von einer Streife beim Kreisverkehr Solarfocus ein Auto wahrgenommen, das Richtung Zentrum unterwegs war. Die Beamten wollten Fahrer und Fahrzeug kontrollieren. Unmittelbar nach dem Halten des Autos stieg der Lenker aus und rannte dann aber plötzlich davon.
Fahndung
Nachdem die Beamten Unterstützung angefordert hatten, und eine Intensivfahndung stattfand, konnte der Mann gefunden und angehalten werden.
Bei der anschließenden Kontrolle weigerte sich der Mann allerdings seine Identität bekannt zu geben, deshalb wurde die Festnahme ausgesprochen. Auch die Vorführung zu einem Arzt, um eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung durchzuführen, verweigerte der Festgenommene.
Falsche Angaben
In der Zwischenzeit machte er dann bezogen auf seine Identität wiederholt auch noch falsche Angaben.
Die zwischenzeitlich angestellten polizeilichen Erhebungen überführen den Mann dann doch. Er wurde als 28-jähriger gebürtiger Bosnier identifiziert, nach dem ohnehin eine aufrechte Personenfahndung lief. Er war nämlich seit Juli 2025 als geflohener Strafgefangener der Justizanstalt Ried gemeldet. Der Strafgefangene war damals nicht vom Ausgang zurückgekehrt.
Als Draufgabe winkt dem 28-Jährigen auch noch eine Anzeige, weil er keine Lenkerberechtigung vorweisen konnte. Zum Abschluss der Amtshandlung wurde er in die Justizanstalt Ried rücküberstellt.
