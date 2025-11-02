Geflohener Justizhäftling nach Verkehrskontrolle in OÖ geschnappt

Eine Verkehrskontrolle wurde am Allerseelentag in Oberösterreich einem seit Juli flüchtigem Häftling zum Verhängnis.

Kurz vor Mittag wurde in Garsten, Bezirk Steyr-Land, von einer Streife beim Kreisverkehr Solarfocus ein Auto wahrgenommen, das Richtung Zentrum unterwegs war. Die Beamten wollten Fahrer und Fahrzeug kontrollieren. Unmittelbar nach dem Halten des Autos stieg der Lenker aus und rannte dann aber plötzlich davon.

Fahndung

Nachdem die Beamten Unterstützung angefordert hatten, und eine Intensivfahndung stattfand, konnte der Mann gefunden und angehalten werden.