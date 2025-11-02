Verletzter Wanderer im Salzkammergut mit Hubschrauber geborgen

Bei einer Wanderung auf den Erlakogel (1.575 Meter) bei Ebensee (Bezirk Gmunden) ist am Samstag ein 68-jähriger Mann verunfallt. Der Steirer rutschte beim Abstieg auf der feuchten und rutschigen Forststraße aus und schlug am Boden auf. Dadurch verlor er kurz das Bewusstsein.

Zwei weitere Wanderer eilten zu dem Mann, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Wanderer wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.