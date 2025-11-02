Fußgänger in OÖ von Zug erfasst: Mit Beinbruch ins Spital eingeliefert
Das sprchwörtliche "Glück im Unglück" dürfte ein 60-Jähriger am Sonntagvormittag in Ebensee im Bezirk Gmunden gehabt haben. Der Fußgänger wurde beim Queren eines Bahnübeganges von einem Zug erfasst worden.
Wie die Polizei berichtet, hat der Mann trotz geschlossener Bahnschranken und Rotlicht kurz vor der Zuggarnitur die Gleise an einem Eisenbahnübergang überquert. Dabei stolperte er und kam zu Sturz.
Der Lokführer bemerkte dies und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Dennoch wurde der 60-Jährige am rechten Fuß vom Zug erfasst und einige Meter mitgeschleift. Der Mann erlitt einen Bruch des Fußes, soll aber sonst keine Verletzungen aufweisen. Ein Rettungshubschrauber flog den Patienten ins Krankenhaus nach Vöcklabruck. Der Lokführer und sämtliche Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.
