Fußgänger in OÖ von Zug erfasst: Mit Beinbruch ins Spital eingeliefert

Das sprchwörtliche "Glück im Unglück" dürfte ein 60-Jähriger am Sonntagvormittag in Ebensee im Bezirk Gmunden gehabt haben. Der Fußgänger wurde beim Queren eines Bahnübeganges von einem Zug erfasst worden.

Wie die Polizei berichtet, hat der Mann trotz geschlossener Bahnschranken und Rotlicht kurz vor der Zuggarnitur die Gleise an einem Eisenbahnübergang überquert. Dabei stolperte er und kam zu Sturz.