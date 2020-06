Gefährlicher Brand in Linz war gelegt

Als Donnerstagabend dichter Rauch aus dem Keller des Mehrparteienhauses in der Linzer Stieglbauernstraße aufstieg, traf Esset K. die falsche Entscheidung: Der Mieter flüchtete mit seinen beiden Kindern (18 Monate und vier Jahre alt) in den Aufzug, um nach oben zu fahren. Kurz nachdem sich der Lift in Bewegung gesetzt hatte, fiel der Strom aus.

K. drückte die Notruftaste und alarmierte die Feuerwehr, von Außen drang bereits Rauch in die Kabine ein. Kurz bevor die Einsatzkräfte eintrafen, gelang es K., die Lifttür aufzuzwängen. „Zum Glück ist der Aufzug genau auf Höhe des ersten Stockwerks stehen geblieben und wir konnten ohne Probleme aussteigen.“

K. und seine Kinder wurden von der Feuerwehr ins Freie geleitet und von der Rettung ins Spital gebracht. „Wir hatten eine Rauchgasvergiftung. Heute geht es schon besser“, sagt der Hausbewohner mit hörbar belegter Stimme. Fünf weitere Bewohner des Mehrparteienhauses mussten mit ähnlichen Symptomen im Spital behandelt werden, eine Frau klagte außerdem über Herzprobleme.