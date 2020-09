Gedenkbuch für Traunstein-Bergopfer gestohlen

Unbekannte Täter haben ein wertvolles Gedenkbuch gestohlen, in dem die Namen der Bergopfer am Traunstein in Gmunden in Oberösterreich auf mehreren Aluminium-Seiten eingraviert sind, berichtete die oberösterreichische Polizei am Donnerstag. Der Diebstahl dürfte zwischen dem heurigen 1. Juli und 23. August erfolgt sein.

Das Buch war am Gedenkstein am Fuße des Traunsteins in Gmunden in der Nähe des Umkehrplatzes der Traunsteinstraße montiert. Sein Wert beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise sind erbeten an die Polizeiinspektion Gmunden (Tel. 059133 4100).