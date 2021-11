„Unser Gehirn merkt sich Surreales leichter“

Wie bei fast allem im Leben, kommt es auch beim Lernen auf die richtige Methode an. Unmengen an Infos auswendig lernen? Geht, ist aber normalerweise mühsam und zeitaufwendig. Florian Wurm war selber immer „ein schlechter Lerner. Ich war eine faule Socke, ein vergesslicher Typ. Zufällig bin ich auf einen Bericht über eine Gedächtnisweltmeisterschaft gestoßen. Ich war fasziniert, wollte wissen, was dahinter steckt, dass sich Menschen so vieles merken können. So habe ich die Methode des Gedächtnispalastes kennengelernt.“