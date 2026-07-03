Mehrere Häuser sind am frühen Donnerstagabend in Neumarkt im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen) evakuiert worden, nachdem bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war.

Als die Feuerwehr zu dem Gebäude anrückte, hörten Einsatzkräfte schon ein lautes Zischen vom austretenden Gas. Zudem roch es stark danach, teilte die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt mit.