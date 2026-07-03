Gasleitung beschädigt: Mehrere Häuser in Neumarkt evakuiert
Zusammenfassung
- Bei Bauarbeiten wurde am Donnerstagabend in Neumarkt im Hausruckkreis eine Gasleitung beschädigt, mehrere Häuser wurden evakuiert.
- Da die Leitung vor dem Gashaupthahn beschädigt war, konnten Feuerwehr und Techniker den Gasaustritt nur mit großem Einsatz absichern, auch der Strom wurde großräumig abgeschaltet.
- Drei Feuerwehren standen fast fünf Stunden im Einsatz, verletzt wurde niemand und die Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurück.
Mehrere Häuser sind am frühen Donnerstagabend in Neumarkt im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen) evakuiert worden, nachdem bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war.
Als die Feuerwehr zu dem Gebäude anrückte, hörten Einsatzkräfte schon ein lautes Zischen vom austretenden Gas. Zudem roch es stark danach, teilte die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt mit.
Strom großräumig abgeschaltet
Da die Leitung bereits vor dem Gashaupthahn im Haus lädiert war, konnte auch ein Abdrehen den Gasaustritt nicht stoppen. Über den Gasnotruf wurden Techniker gerufen, zugleich begann die Feuerwehr die Bewohner der umliegenden Häuser in Sicherheit zu bringen.
Weiters wurde auch großräumig der Strom abgeschaltet. Drei Feuerwehren standen fast fünf Stunden lang im Einsatz, gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet. Es wurde niemand verletzt, die Bewohner konnten nach und nach in ihre Wohnungen zurück.
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