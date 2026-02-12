Einsatz in NÖ: Hausbesitzer nach Gasaustritt im Spital

Ein Gasaustritt in einem Wohnhaus bei Schiltern (Bezirk Krems) hat am Mittwochnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Insgesamt drei Feuerwehren standen rund zwei Stunden im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge war Propangas ausgetreten. Als die Feuerwehr Schiltern am Einsatzort eintraf, befand sich die Polizei bereits vor Ort. Ein Atemschutztrupp rückte umgehend in das Gebäude vor, um die Ursache zu lokalisieren und den Gasaustritt zu stoppen.

Haus vom Stromnetz getrennt

Aufgrund der Lage entschied der Einsatzleiter, zusätzliche Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Reith nachzufordern. Nachdem das Leck lokalisiert und das Gas über den Haupthahn abgedreht worden war, wurde das Wohnhaus vorsorglich vom Stromnetz getrennt und umfassend belüftet.