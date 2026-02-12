Bezirk Krems

Einsatz in NÖ: Hausbesitzer nach Gasaustritt im Spital

Gasalarm in Schiltern: Nach dem Austritt von Propangas standen drei Feuerwehren im Einsatz.
Johannes Weichhart
Vor 2 Minuten

Feuerwehrmänner mit Atemschutzanzüge

Ein Gasaustritt in einem Wohnhaus bei Schiltern (Bezirk Krems) hat am Mittwochnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Insgesamt drei Feuerwehren standen rund zwei Stunden im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge war Propangas ausgetreten. Als die Feuerwehr Schiltern am Einsatzort eintraf, befand sich die Polizei bereits vor Ort. Ein Atemschutztrupp rückte umgehend in das Gebäude vor, um die Ursache zu lokalisieren und den Gasaustritt zu stoppen.

Haus vom Stromnetz getrennt

Aufgrund der Lage entschied der Einsatzleiter, zusätzliche Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Reith nachzufordern. Nachdem das Leck lokalisiert und das Gas über den Haupthahn abgedreht worden war, wurde das Wohnhaus vorsorglich vom Stromnetz getrennt und umfassend belüftet.

46-222541407

Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz

Nach Abschluss aller Sicherungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte ihre Geräte versorgen und die Atemschutzflaschen neu befüllen. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet.

Der Hausbesitzer wurde verletzt und musste nach der Erstversorgung in das Universitätsklinikum Krems gebracht werden.

