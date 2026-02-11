Niederösterreich

Bankomat in NÖ gesprengt: Täter flüchtig, Entminungsdienst rückt an

++ THEMENBILD ++ POLIZEI / EXEKUTIVE / INNERE SICHERHEIT
Der Bankomat war an einem Vereinsgebäude in Maria Laach angebracht, Feuerwehr musste Brand löschen.
11.02.26, 09:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Bankomat gesprengt worden. Es kam zu einem Brand, der in der Früh noch nicht gelöscht war.

Flucht auf Moped: Fahndung nach versuchter Bankomatsprengung in Krems

„Der Entminungsdienst wurde angefordert“, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Eine Alarmfahndung verlief negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. 

Landeskriminalamt ermittelt

Die Tat wurde laut Baumschlager gegen 3.30 Uhr verübt. Betroffen war ein Vereinsgebäude mit einem integrierten Geldautomaten. Das Ausmaß des Schadens stand vorerst nicht fest. Das Landeskriminalamt (Raub- und Tatortgruppe) hat die Erhebungen übernommen.

Mehr zum Thema

Krems
kurier.at, Agenturen  | 

Kommentare