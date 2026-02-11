Bankomat in NÖ gesprengt: Täter flüchtig, Entminungsdienst rückt an

In Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Bankomat gesprengt worden. Es kam zu einem Brand, der in der Früh noch nicht gelöscht war.

„Der Entminungsdienst wurde angefordert“, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Eine Alarmfahndung verlief negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Landeskriminalamt ermittelt

Die Tat wurde laut Baumschlager gegen 3.30 Uhr verübt. Betroffen war ein Vereinsgebäude mit einem integrierten Geldautomaten. Das Ausmaß des Schadens stand vorerst nicht fest. Das Landeskriminalamt (Raub- und Tatortgruppe) hat die Erhebungen übernommen.