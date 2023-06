Gas mit Bremse verwechselt: Auto krachte in Geschäft

Der 55-jährige Wiener saß am Donnerstagnachmittag nach einem Einkauf vor dem Geschäft in seinem Auto in Bad Wimsbach und wollte noch eine Getränkeflasche im hinteren Fahrzeugbereich verstauen.

Dabei stieg er laut Polizei versehentlich auf das Gaspedal, wodurch sein Pkw frontal gegen das Geschäft stieß.