Gartlehner-Nachfolge geregelt: Steyrs Rote setzen auf Schwarz

Der 55-Jährige ist Vorsitzender des Zentralbetriebsrates bei MAN Steyr und fest in der regionalen SP-Sektion verankert. Schwarz ist gelernter Karosseriespengler und Obmann des Fußballklubs ATSV Neuzeug. Für eine Stellungnahme war Schwarz nicht erreichbar. Er ist erst am Dienstag wieder beruflich tätig – nach einem dreiwöchigen Argentinien-Urlaub. Gartlehners Stellvertreter im Bezirk Steyr – Gerda Weichsler-Hauer, Ingrid Weixlberger und Manfred Kalchmair – sowie Bezirksgeschäftsführer Martin Hornhuber haben sich schon vor einiger Zeit auf Schwarz geeinigt. Offiziell will (noch) niemand Stellung dazu nehmen.