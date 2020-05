Garagenstreit: Genervte 78-Jährige lässt Asylwerber in ihr „zugemauertes“ Haus

Überraschende Wende im langjährigen Streit um einen Garagenbau in der kleinen Mühlviertler Gemeinde Reichenthal. Maria Weißenböck, die sich von ihrem Nachbarn Wilfried R. „zugemauert“ fühlt, hat nun ihr Haus verlassen, in dem sie mehr als 40 Jahre lang lebte. Die 78-jährige Pensionistin ist nach Linz gezogen – in eine helle Mietwohnung. „Ihr Gesundheitszustand hat das erforderlich gemacht. Im Haus sind nach dem Garagenbau Schimmel und Feuchtigkeit aufgetreten“, erklärt Walter Dobler, der Rechtsbeistand der betagten Witwe.