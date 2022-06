Gallisches Dorf im Innviertel

„Wannst net fort muasst, so bleib“, heißt es in Oberösterreichs Landeshymne. Der Rat stammt von Franz Stelzhamer (1802–1874), dem großen Sohn der Gemeinde Pramet (Bez. Ried). „Wir bleiben da“, wirbt die dortige Raiffeisenbank – eine Ansage gegen die grassierende Schließung von Bankfilialen. Neun ihrer insgesamt 19 Bankstellen hat unlängst die Raiffeisenbank Region Ried aufgegeben.

Immer mehr Vorschriften

Das Kundenverhalten hat sich dank Digitalisierung markant verändert, die gesetzlichen Regulatorien haben enorm zugenommen. So müssen auch kleine Banken zwei Geschäftsführer stellen. In Pramet sind das zurzeit Friedrich Kothbauer (63) und Josef Urwanisch (56). Kothbauer wird im Sommer in Pension gehen, einen Nachfolger zu finden erwies sich als schwierig. Also entschied man sich für Plan B. „Leider ist es nicht gelungen, allein selbstständig zu bleiben“, bedauert Kothbauer, „aber der Standort ist gesichert“. Die Lösung besteht in der Verschmelzung mit der Raika der Nachbargemeinde Eberschwang. Das neue Institut beschäftigt 16 Mitarbeiter, drei davon in Pramet. Das gemeinsame Geschäftsvolumen beläuft sich auf 270 Mio. €, rund vier Fünftel bringt Eberschwang ein. Da der Aufsichtsrat im Verhältnis zehn zu fünf beschickt wird, werde man sich dennoch behaupten können, ist Robert Alversammer (56) überzeugt.