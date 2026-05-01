Tödlicher Unfall im Bezirk Vöcklabruck: Fußgänger überrollt

Ein 79-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) von einem Lkw und einem Pkw überrollt worden und gestorben.

Um 13.35 Uhr kam es nach einer Kreuzung mit dem Busbahnhof zur Kollision zwischen Lkw und Fußgänger. Der Pensionist kam unter die beiden rechten Achsen des Fahrzeuges und erlitt dabei tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei. Eine 33-Jährige im Auto folgte auf den Lkw, sie überfuhr den 79-Jährigen mit einem Vorderrad.