Oberösterreich

Tödlicher Unfall im Bezirk Vöcklabruck: Fußgänger überrollt

Pensionist wurde in Attnang-Puchheim von Lkw und Pkw überrollt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Busbahnhofes.
01.05.2026, 11:41

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Ein 79-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) von einem Lkw und einem Pkw überrollt worden und gestorben.

Um 13.35 Uhr kam es nach einer Kreuzung mit dem Busbahnhof zur Kollision zwischen Lkw und Fußgänger. Der Pensionist kam unter die beiden rechten Achsen des Fahrzeuges und erlitt dabei tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei. Eine 33-Jährige im Auto folgte auf den Lkw, sie überfuhr den 79-Jährigen mit einem Vorderrad.

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Nach einer Vollbremsung kam der Fußgänger vor dem Hinterrad des Wagens zu liegen. Der Lkw-Lenker und sein Mitfahrer gaben an, keine Person gesehen zu haben.

Sie hätten erst nach einem Ruck, der von der Beifahrerseite kam, bemerkt, dass etwas passiert sei. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

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Agenturen, eh  | 

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