Niederösterreich

Unfall in Langenlois: Zwei Tote und mehrere Verletzte

Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Die Lenker erlagen ihren Verletzungen.
24.04.2026, 20:13

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Ein Verkehrsunfall in Langenlois (Bezirk Krems) hat am Freitagnachmittag zwei Todesopfer gefordert. Entsprechende Medienberichte wurden der APA seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich und von Sonja Kellner, der Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, bestätigt. Drei Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt, mehrere Personen wurden verletzt.

Auto bei Krems in die Donau gestürzt: Lenker tot geborgen

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 13.50 Uhr. Zunächst waren zwei Pkw kollidiert, beide Lenker erlagen laut Polizei ihren Verletzungen. Ein weiteres Fahrzeug konnte in der Folge nicht mehr bremsen, wodurch es zu einer weiteren Kollision kam. Exekutivangaben zufolge gab es eine schwer- und drei leichtverletzte Personen. Laut ORF Niederösterreich dürfte auch ein Kind involviert gewesen sein.

Krems
Agenturen  | 

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