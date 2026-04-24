Bergung läuft: Person mit Auto bei Krems in die Donau gestürzt
Der Pkw dürfte bei einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und in der Folge in den Fluss gefallen sein. Der Wagen wurde nach etwa zwei Stunden gefunden.
In Krems in Niederösterreich stürzte am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ein Auto in die Donau. Nach einer groß angelegte Suchaktion in den Abendstunden wurde das Auto samt Insasse am frühen Abend gefunden, wie Gernot Rohrhofer von der Feuerwehr Krems gegenüber dem KURIER.
Eine männliche Person wird in dem Wagen vermutet. Der Pkw dürfte bei einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und in der Folge in den Fluss gefallen sein. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Wasserrettung, Taucher und das Rotem Kreuz an der Suchaktion beteiligt. Über 60 Einsatzkräfte waren seit etwa 17 Uhr an beide Donauufer im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar.
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