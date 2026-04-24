Bergung läuft: Person mit Auto bei Krems in die Donau gestürzt

Eine männliche Person wird in dem Wagen vermutet. Der Pkw dürfte bei einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und in der Folge in den Fluss gefallen sein. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Wasserrettung, Taucher und das Rotem Kreuz an der Suchaktion beteiligt. Über 60 Einsatzkräfte waren seit etwa 17 Uhr an beide Donauufer im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar.