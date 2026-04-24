Neuer Chef für Österreichs größten Truppenübungsplatz

Am Truppenübungsplatz Allentsteig hat es einen Führungswechsel gegeben: Oberst Konstantin Oberleitner hat am Freitag im Schloss Allentsteig das Kommando übernommen. Er folgt auf Brigadier Christian Riener , der seine Funktion planmäßig nach einem Jahr beendet hat. Die Übergabe fand im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) statt.

Die Ministerin betonte die Erfahrung des neuen Kommandanten und sieht den Standort bei ihm in guten Händen. Oberleitner kenne den Truppenübungsplatz bereits bestens und werde ihn im Sinne der „Mission Vorwärts“ weiterentwickeln.

Der Kommandowechsel wurde traditionell mit der Übergabe der Fahne vollzogen. Oberleitner ist nun der 13. Kommandant des größten Truppenübungsplatzes Österreichs.