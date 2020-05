Fußballpräsident trat wegen Burn-outs zurück

„Ich muss jetzt auf meine Gesundheit schauen“, betont Prechtl, der sich sofort in ärztliche Behandlung begeben hat. 13 Jahre war der in Dietach bei Steyr lebende Unternehmer an vorderster Front tätig – davon neun Jahre als „Vize“ unter Leo Windtner und seit dessen Wahl 2009 zum ÖFB-Chef als Präsident.

Wie geht es nun im OÖFV weiter? Prechtls Stellvertreter Gerhard Götschhofer, der auch die Kommission für Finanzen und Organisation leitet, wird dessen Aufgaben interimistisch übernehmen. „Wir müssen rasch eine Vorstandssitzung einberufen, um die Nachfolge zu klären“, betont Verbandssprecher Raphael Oberndorfinger.

ÖFB-Boss Leo Windtner zum KURIER: „Ich habe Prechtl vorgeschlagen, er soll sich ein Time-out nehmen. Das hat er abgelehnt. Er hält den Druck einfach nicht mehr aus.“ Mit Sportdirektor Willi Schuldes verliert der OÖFV eine weitere wichtige Person. Der 44-Jährige wechselt aus privaten Gründen zu seinem Heimatverein SV Horn (NÖ) und übernimmt dort die Verantwortung für den gesamten sportlichen Bereich.