Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Samstagnachmittag in Oberösterreich insgesamt fünf Personen verletzt worden. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach kam laut Polizei mit seinem Pkw auf der B131 in Walding ins Schleudern. Der Pkw sei auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 54-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, kollidiert.

Im Pkw des 54-Jährigen befanden sich neben seiner 49-jährigen Gattin ihre beiden Töchter, 15 und 22 Jahre alt. Die 49-Jährige sei schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen worden. Alle anderen Personen hätten Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Sie wurden laut Polizei in Krankenhäuser nach Linz gebracht.