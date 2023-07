Führerschein-Neuling prallte gegen Baum: 3 Verletzte

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Dienstag um 19:30 Uhr mit seinem Pkw auf der B134 von Eferding in Richtung Wallern an der Trattnach.

Dabei verlor er im Gemeindegebiet von Wallern/Trattnach die Herrschaft über sein Fahrzeug, rutschte über die Gegenfahrbahn von der Straße und kollidierte in der angrenzenden Wiese mit einem Baum.

