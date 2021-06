Bei FSME jetzt ans Auffrischen denken

Nach wie vor ist Oberösterreich der Zecken-Hotspot im Österreichvergleich. Heuer wurden bereits 8 FSME-Fälle dokumentiert. „Im Rekordjahr 2020 wurde ein Viertel der 215 Fälle in OÖ diagnostiziert – umso wichtiger ist, dass an die Schutzimpfung gedacht wird. Die in Österreich verwendeten Impfstoffe sind bei sehr guter Verträglichkeit für Kinder und Erwachsene ausgezeichnet wirksam“, so Waltl.

Lebensbedrohlich

FSME ist die häufigste virale Gehirnhautentzündung des europäischen Raumes. Die Hälfte der infizierten Fälle leiden an einer Gehirnhaut- oder Gehirnentzündung. Diese lebensbedrohlichen Krankheiten können nicht ursächlich behandelt werden, es gibt kein Medikament, das in kurzer Zeit heilen kann. Die Infektion kann auch Säuglinge und Kleinkinder betreffen, die gerne im Freien spielen.

Als Impfabstand zwischen der FSME (Totimpfstoff) und einer Corona-Impfung empfiehlt das Nationale Impfgremium mindestens 14 Tage.

Wer mit der sogenannten „Boosterung“ sehr lange gewartet hat, sollte die fällige Impfung umgehend durchführen lassen. „Im Gespräch mit dem Hausarzt, der Hausärztin kann man überlegen, nachfolgend einen Titer zu bestimmen, damit man sicher sein kann, dass die Schutzwirkung gegeben ist. In den meisten Fällen wird dies zutreffen.“