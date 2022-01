Frühlingsgrün am Küchenfenster

Tipps zum Sprossenziehen: Keimglas mit kochendem Wasser auswaschen, Saatkörner ebenfalls sorgfältig in einem Sieb unter lauwarmem, fließendem Wasser abspülen. Über Nacht in Kamillen- oder Zinnkrauttee einweichen, abgießen und im Keimglas mit frischem, nicht zu kaltem Wasser bedecken. Das Glas mit Mulltuch oder einem Schraubdeckel mit gebohrten Löchern abdecken. Nach dem Erscheinen der ersten Keimlinge in helles, aber nicht in direktes Sonnenlicht platzieren. Radieschen können an der Faserwurzel einen feinen weißen Flaum entwickeln, der mit Schimmel verwechselt werden kann. Daher die Keimlinge und Sprossen ein- bis zweimal am Tag mit lauwarmem Wasser spülen. Muffiger, modriger Geruch der Keimlinge kann auf Schimmel hinweisen. Wenn dies der Fall ist, auf einen Genuss verzichten, das Glas mit kochendem Wasser ausspülen und einen neuen Zuchtversuch starten.

Bald verbrauchen

Fertige Keimlinge und Sprossen vor Gebrauch gut spülen und abtropfen lassen. Sie sind für einen Tag im Glas im Kühlschrank haltbar und können auch in Salzlake und Essig eingelegt werden. Aber auch hier ist ein alsbaldiger Verbrauch anzuraten. Neben den gängigen Keimlingssaaten eignen sich auch Wildkräutersamen von Spitzwegerich, Schaumkräutern- und Labkrautarten, Echtem Feldsalat, Sauerampfer, einigen Kleearten oder der weißen Taubnessel zur Sprossenzucht. Hervorragend zu allen Salaten, in Aufstrichen, auf das Butter- und Käsebrot. Auch fertig gekochten Gerichten geben sie ein feines Aroma. Sprossen nie mitkochen.