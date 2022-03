Wenn das Frühjahr müde macht: Raus in die Natur!

Draußen sprießt alles, die Natur erwacht aus dem Winterschlaf und zeigt sich nun von ihrer frischen Seite. Während es vielen Menschen ebenso ergeht und sie mit dem Beginn des Frühlings aus der körperlichen und mentalen Starre erwachen, gibt es andere, die jetzt besonders leiden.

„März und April sind genau diese beiden Monate, in denen manche vermehrt an Frühjahrsmüdigkeit leiden. Sie dauert mitunter zwei bis vier Wochen und kann sehr unangenehm sein.“ Peter Pertschy ist niedergelassener Psychiater in Linz und Fachgruppenvertreter für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in der Ärztekammer OÖ.