Fronten verhärtet: „Wir kämpfen weiter“

Seit das Carport steht, fühlt sich Weißenböck zugemauert. Sie müsse in Wohnzimmer und Küche ohne Fenster auskommen. Das setze ihr gesundheitlich zu. „Ich habe ernsthaft überlegt, aus meinem Haus auszuziehen. Aber ich will nicht weg, ich lebe schon so lange hier“, erzählt die 77-jährige Witwe. Die Fronten zwischen ihr und R. sind verhärtet. Ein von der Richterin angestrebter Vergleich ist in weite Ferne gerückt. Außergerichtliche Treffen zwischen den Rechtsvertretern der beiden Parteien brachten kein Ergebnis. „Mein Mandant hat rechtlich die Nase vorn“, betont Anwalt Josef Schartmüller, der R. vertritt. Er sehe keine Gesprächsbasis mehr mit der Gegenseite. „Frau Weißenböck war ja mit unserem Angebot nicht zufrieden.“ R. hatte als Kompromiss vorgeschlagen, die Ausbaupläne im oberen Stockwerk seines Hauses zu stoppen – so lange, bis Weißenböck nicht mehr seine Nachbarin sei.