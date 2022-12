Frontalkollision: Fahrzeug wurde in Bachbett geschleudert

Drei Insassen sind bei einer Pkw-Frontalkollision am Dienstagvormittag in Schalchen (Bezirk Braunau am Inn) verletzt worden. Eine 54-Jährige dürfte laut Polizei mit ihrem Wagen im Bereich einer leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geraten und frontal mit dem Auto eines 73-Jährigen kollidiert sein. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug des 73-Jährigen, in dessen Pkw sich auch seine 69-jährige Gattin befand, in das angrenzende Bachbett geschleudert.

Das Ehepaar wurde in das Krankenhaus nach Braunau gebracht. Die 54-Jährige wurde mit dem Hubschrauber Europa 3 ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Die Feuerwehren Mattighofen, Schalchen sowie Stallhofen führten die Straßenumleitungen sowie die Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle durch. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.