Freunde hielten Autoknacker fest, bis Polizei eintraf

Enorme Zivilcourage bewiesen Dienstagnacht zwei Männer in Leonding. Die beiden Freunde stellten ein Einbrecherpärchen, das sie bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. „Die waren extrem aggressiv und haben immer wieder versucht, zu flüchten. Das haben wir aber verhindert“, sagt Jürgen Pilz.

Über seine heldenhafte Tat kann er sich jedoch nur bedingt freuen. „In Wahrheit bin ich ein Pechvogel – in der Nacht davor ist mein Skoda Octavia Scout gestohlen worden, der war noch 12.000 Euro wert“, bedauert der 39-Jährige. Für den Verlust erhält er keinen Ersatz, das Auto war gegen Diebstahl nicht versichert. Eine Überwachungskamera filmte den Kombi auf dem Weg nach Tschechien. „Wer weiß, wo der jetzt ist. Ich rechne nicht damit, ihn wiederzusehen.“

Aus Frust und Ärger darüber, schlief Pilz in der Nacht zum Dienstag sehr unruhig. Gegen 2.30 Uhr hörte er vor seinem Mehrparteienhaus in der Haagerfeldstraße Leute reden. „Ich hab’ zwei Gestalten gesehen, die mit einer Lampe in abgestellte Autos geleuchtet haben“, erzählt der Arbeiter. Während seine Freundin die Polizei alarmierte, läutete er den Nachbarn Siegfried Koll aus dem Schlaf. Sie machten sich sofort auf die Suche nach den Verdächtigen. „Ich wusste, eine Person hat eine weiße Jacke an, die andere eine schwarze.“ Ihnen fiel auf, dass bei einigen Pkw die Scheiben enteist waren. „Nur so konnten sie ins Innere schauen.“ Als sie an einem Carport vorbei gingen, hörten sie Geräusche: „Mein Freund ist links entlang und ich bin rechts nach hinten.“ Sie stießen auf ein Pärchen – 20 und 19 Jahre – das am Boden hockte. Als Pilz und Koll den Ausreden der beiden keinen Glauben schenkten, wurden die Verdächtigen aggressiv. „Sie haben gedroht, uns zu töten. Zum Glück ist dann die Polizei gekommen.“ Das Paar wurde festgenommen. Die Beute – Bargeld und Wertgegenstände – wurde sichergestellt.