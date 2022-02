Mitten aus dem Herzen erzählt

Mit krassen Worten beschreibt Elyas Jamalzadeh seine Herkunft. Morgen, 14. 2., erscheint das Buch „Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten“, das er gemeinsam mit Andreas Hepp geschrieben hat. Dass es sich dabei nicht um seichte Wellness-Lektüre handelt, wird schon auf den ersten Seiten klar. Hier wird alles ausgepackt, ungeschönt und in einnehmendem Erzählstil unter die Lesenden gebracht: Ein Leben auf der Flucht, in einem Schlauchboot über das Mittelmeer, mehrmals in Todesgefahr, Angst um die Eltern, das schwierige Ankommen in Europa, der Ausbildungsweg und das Finden der Liebe.

Andreas Hepp ist 25 Jahre alt, arbeitet als Deutschlehrer an einer Linzer Privatschule und schreibt, seit er ein Kind ist. Nach einem Gottesdienst 2016 haben sich beiden Männer kennengelernt. Relativ rasch war klar: Dieser Mensch hat etwas zu erzählen. Noch dazu mit ganz viel ironischem Humor und einer Lebensfreude, die staunen lässt.