Elfjähriger prügelte Mitschüler mit Baseballschläger ins Spital

Nach dem Vorfall wurden alle Mitschüler durch Psychologen betreut. In einem Brief wandte sich Direktor Franz Rührnößl, der das Prügelopfer bereits zu Hause besucht hat, an die Eltern.

Neben Informationen zum Vorfall gab Rührnößl ihnen Ratschläge, welche psychischen Reaktionen und Beschwerden bei den Kindern auftreten können und wie man am besten mit ihnen umgeht.

Laut Staatsanwaltschaft werde die Causa wegen Strafunmündigkeit des Täters ohne Folgen bleiben und in jedem Fall eingestellt.