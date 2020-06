Freibeuter wollen den Landtag entern

Wenn alle – wie es der Grundsatz der Partei vorschreibt – mitbestimmen, braucht es Zeit. Natürlich könne dieses lange Dahinziehen bis zur Entscheidung lähmend sein, meint Föttinger. Allerdings seien diese Prozesse notwendig. „Um eine gute Entscheidung zu treffen, muss man sich vorher informieren.“

Beim großen Nachbarn geriet die Partei ins Kreuzfeuer der Kritik, weil Rechtsextreme ihre Nähe gesucht hatten. Mittlerweile hat der Bundesvorstand beschlossen, dass die Leugnung des Holocausts unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung den Grundsätzen der Partei widerspreche. „In Oberösterreich hatten wir das Problem noch nicht. Es ist aber ein heiß diskutiertes Thema, wie wir uns davor schützen können.“ Ein anderes Problem, womit sich deutsche Piraten herumschlagen müssen, ist der „Shitstorm“. Die anonymen Beschimpfungen im Internet haben mehrere Parteiobere weggefegt. In Oberösterreich sei das nicht verbreitet. „Es kommt vor, dass es zwischen einzelnen Mitgliedern Probleme gibt, das ist aber nicht so extrem.“ In drei Jahren bei den nächsten Wahlen wollen die Piraten in den Landtag einziehen. „Ich glaube, dass wir die Eintritts-Hürde schaffen.“