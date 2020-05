Fredi kam nicht unter den Hammer

Jungstier Fredi schien sich am Mittwoch in seinem Stall in Gutau nicht richtig wohl zu fühlen. Fast 50 Leute hatten sich am Eingangstor versammelt und starrten ihn neugierig an. Derart im Mittelpunkt zu stehen, dürfte den 18 Monate alten Bullen verwirrt haben - er hörte zu fressen auf und glotzte verdutzt in die Menge.



Die Menschengruppe war auf den Hof von Josef Pühringer gekommen, weil Fredi zwangsversteigert werden sollte. Ein Beschluss des Bezirksgerichts Freistadt, weil sein Besitzer den von der BH verhängten Strafbescheid über 50 Euro nicht zahlen wollte. Diese Geldbuße war als Sanktion gedacht, weil Pühringer 2009 an einer Stichprobenerhebung der Statistik Austria nicht teilnehmen wollte.