Frauentag: Flirtkarussell am Frauenkar, Backofen-Segnung oder doch zur Demo?

Darüber hinaus liege Österreich weiterhin am vorletzten Platz beim Gender-Pay-Gap, die Altersarmut von Frauen steige, ebenso der Druck auf Väter und Mütter in Sachen Karenz: "Alte Muster verfestigen sich, Frauen verdienen zehn Jahre nach der Geburt immer noch oft weniger als Männer."

Solche Beziehungen könnten auch bei der "Demo zum internationalen feministischen Kampftag" am 8. März um 15 Uhr beim Musiktheater in Linz geknüpft werden, ist Welsch mit einem Augenzwinkern überzeugt: "Auch da werden viele Endorphine ausgeschüttet."

Ob denn das Datum nicht unglücklich gewählt sei? "Wir nehmen uns nicht so wichtig, dass wir politische Botschaften verbreiten wollen. Es soll einen Spaß- und Schmunzelfaktor für alle Beteiligten geben", so Zielinski.

Andere haben auch Ideen, und zwar solche, die durchaus hinterfragenswert sind. Während in Linz am 8. März die große Demo zum Weltfrauentag steigt, dreht sich auf der Wurzeralm alles ums Flirten. Zum zweiten Mal in Folge wird just an diesem durchaus politisch besetzten Tag zum Flirtkarussell am Sessellift geladen. "Die Resonanz des Vorjahres war so gut, dass wir das Event wiederholen", sagt die Marketing-Leiterin der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Andrea Zielinski.

Deshalb sei ein Aufstehen und Eintreten für Frauenrechte just am Internationalen Frauentag, eben bei der Demo am Samstag in Linz, so wichtig, appelliert sie abschließend.

Schon früh aus traditionellen Mustern ausgebrochen ist Therese Mölk. 1920 eröffnete sie - in einer Zeit, in der für Frauen Führungsrollen praktisch nicht vorgesehen waren - ihren eigenen Gemischtwarenladen in Innsbruck. Innerhalb weniger Jahre schuf die Tirolerin ein kleines Imperium mit mehreren Filialen, eigener Bäckerei und Molkerei.

Mölk legte damit den Grundstein für die heute noch familiengeführte Supermarktkette Mpreis. Der Nahversorger lud am Faschingsdienstag - kein Scherz - für den Weltfrauentag zur Einweihung eines neuen, energiesparenden High-Tech-Backofen in der firmeneigenen Großbäckerei ein: "Zu Ehren seiner Gründerin Therese Mölk".

Das erscheint dann doch nach einem etwas krampfhaften Marketingversuch unter dem Aufhänger des 8. März. Getoppt wird das noch durch den Umstand, dass besagter Ofen dann auch im Beisein der hohen Politik auch noch gesegnet wird.

Und zwar vom Tiroler Diakon Konrad Plautz - ehemals Fifa-Schiedsrichter und als solches Aushängeschild von Österreisch Fußball-Spielleitern. Beide Berufungen sind echte Männer-Domänen. Bis heute.