Kinder aus brennendem Haus gerettet

Warum der Brand ausbrach, war am Montagabend noch unklar – ein technischer Defekt in der Fritteuse wurde vermutet. „Mein Mann Helmut hatte Schlussdienst und wollte sich noch eine Kleinigkeit zum Essen machen“, erzählt Petra Stabauer. Als der 30-Jährige sah, dass die Fritteuse in Flammen stand, versuchte er erfolglos, sie mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Dann der Wirt zum Feuerwehrhaus und schlug Alarm. Als er zurückkam, sah er, dass sich der Brand über die Lüftung bis in die Obergeschoße ausgebreitet hatte. Seine Frau, die von der Sirene geweckt wurde, kam herab und fragte nach der Ursache. Der Weg zurück blieb ihr versperrt.