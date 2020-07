Frau Postlmayrs Gespür für Kräuter

Seit 35 Jahren beschäftigt sich Postlmayr schon mit Heilkräutern. Direkt vor ihrer Haustüre auf 700 Metern Seehöhe steht eine 3000 große ungedüngte Wiese. „Dort gibt es viele Pflanzen wie den Erdholler, die als Unkraut verrufen sind“, erklärt die Kremstalerin. Doch das stimme nicht. „Hier sind eine Unmenge an Stoffen enthalten, die in den heutigen Nahrungsmitteln nicht mehr drinnen sind.“

Besonders gerne arbeitet Postlmayr, die sich seit 35 Jahren mit Kräutern auseinandersetzt, mit Pflanzen wie dem Löwenzahn oder der Schafgarbe, die einen herben Geschmack in sich tragen. „Das Bittere bringt den Stoffwechsel in Schwung. Nur ist es in den vergangenen 30 Jahren völlig verschwunden“, kritisiert die Kräuter-Expertin die Entwicklung in der Nahrungsmittelindustrie.

Leicht hatte es Postlmayr, die nun große Erfolge feiert, mit ihrem Vertrauen in einfache Heilstoffe nicht immer. „Am Anfang wurde ich oft belächelt, auch von meinem Mann. Mittlerweile kommen alle von selbst und holen sich ein Hausmittel.“ Ein ganz natürliches Medikament gegen den Schnupfen, der ab Herbst die Nasen quält, ist für Postlmayr die Hagebutte. Sie enthält Fruchtsäure, Kalzium, Magnesium und Eisen, die das Immunsystem stärken. Und was vielen auch nicht bekannt ist: „In der Pflanze ist 50-mal mehr Vitamin C enthalten als in einer Zitrone.“