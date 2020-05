Frau erstach „Alice Cooper“

Ich hab’ ihn abgestochen“, verkündete die 37-jährige Michaela T. am Sonntagabend ihren Nachbarn in Taiskirchen. Diese alarmierten sofort Notarzt und Polizei, doch für das Opfer gab es keine Rettung. T. ließ sich widerstandslos festnehmen.

Im ersten Stock des Kirchenwirts lag die Leiche des 62-jährigen Josef Breit, der im Ort vor allem unter den Spitznamen „ Alice Cooper“ und „ Papa Joe“ bekannt war.

Der Pensionist hatte in dem Traditionsgasthaus eine 75 m² große Wohnung gemietet. Ein kräftiger Stich mit einem Küchenmesser dürfte gegen 18 Uhr seinem Leben ein Ende bereitet haben. T. soll ihm während eines Streits die Klinge wuchtig in die Brust gerammt haben. Opfer und Täterin waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. „Wir haben eine Obduktion veranlasst und ermitteln wegen Mordverdachts“, betont Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried. Was den Streit auslöste, ist unklar.Heute, Dienstag, wird T. der Haftrichterin vorgeführt, die über die U-Haft entscheidet.

Ruhiger Typ



„Wir haben nur eine Viertelstunde vorher das Haus verlassen, um einer Tante zum Geburtstag zu gratulieren“, sagt Kirchenwirt Josef Leitner. Eine halbe Stunde später hätten ihn Bekannte angerufen, die fragten, was bei ihm los sei – weil Polizei und Rettung beim Haus stehen: „Dann hat der Bestatter angerufen und uns aufgeklärt.“

Ehefrau Silvia Leitner kann am Montag noch immer nicht fassen, dass ihr langjähriger Mieter umgebracht worden sein soll. „Ich hätte nie geglaubt, dass der Sepp so sterben könnte, er war ein ruhiger Typ, der auch in betrunkenem Zustand nie ungut oder aggressiv geworden ist.“

Eine deutlich weniger gute Meinung hat die Wirtin von der 37-jährigen Verdächtigen, die ebenfalls im Haus eine Wohnung gemietet hat. „Die Michaela hat am Anfang recht nett getan, doch in letzter Zeit gab es Schwierigkeiten.“ Die zweifache Mutter – ihre Kinder leben bei der Oma – habe immer mehr dem Alkohol zugesprochen. „Ich habe gesagt: ,Hör’ auf zu Trinken!’ und ihr bei uns auch nichts ausgeschenkt.“

T. und Breit sollen ein Paar gewesen sein. „Sie sind oft den ganzen Tag zusammen gewesen, haben eingekauft, gekocht und getrunken.“