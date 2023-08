Frau auf Liegewiese von herrenlosem Auto überrollt

Ein Auto ist am Freitagnachmittag in Aschach an der Steyr (Bezirk Steyr-Land, OÖ) vom Parkplatz einer Liegewiese weggerollt und fuhr über die Beine einer 67-jährigen Frau. Nach rund 30 Metern über die abschüssige Böschung landete der Wagen im Steyrfluss.

Die verletzte Frau, die als Badegast in Aschach war, kam mit der Rettung ins Spital, berichtete die Polizei.

