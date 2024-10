Forscher Franz Gruber: Vom Innviertel in die weite Welt

Er ist nicht allzu oft in Oberösterreich anzutreffen, aber wenn, hat er eine Mission: Franz Gruber kommt in seine Heimatstadt Schärding zurück und hält am Montag, 7. 10. um 19 Uhr, im Rathaus einen Vortrag im Rahmen der Reihe „Gesunde Gemeinde“.

Der Werdegang des Exil-Österreichers ist durchaus beeindruckend: Gruber maturierte 2005 am BORG in Ried im Innkreis. Das Diplomstudium der „Molekularen Biologie“ hat der Innviertler 2011 an der Universität Wien mit Auszeichnung bestanden.