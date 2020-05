FPÖ und ÖVP fordern Aufklärung bei OÖ-Volkshilfe

Lückenlose Aufklärung des Verdachts von Missbrauch der Kurzarbeit bei der oö. Volkshilfe haben ÖVP und FPÖ am Donnerstag verlangt. Der war nach einer Kontrolle der Finanzpolizei an einem Standort im Mühlviertel aufgekommen. Die Volkshilfe hat sich bereits am Mittwoch entschieden gewehrt, es sei noch keine Ausfallsstunde beim AMS eingereicht worden. So argumentierte auch der SP-Landesgeschäftsführer.