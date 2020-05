Umsatzrückgang in Oberösterreichs Industrie

57 Prozent der oberösterreichischen Industriebetriebe gehen von 10 bis 30 Prozent Umsatzrückgang bis zum Jahresende aus. Das ergab eine Umfrage der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer, an der 171 Firmen teilnahmen. 78 Prozent von ihnen nutzen Kurzarbeit. Dieses „mit Abstand wichtigste Unterstützungsinstrument“ müsse verlängert werden, so Spartenobmann Erich Frommwald am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

Absatzprobleme und Lieferengpässe

62 Prozent der Befragten meldeten Absatzprobleme im Ausland, 40 Prozent Lieferengpässe bei Lieferanten - wobei in beiden Fällen Italien und Deutschland hauptbetroffen waren. Die Wirtschaft laufe zwar wieder an, aber es gebe viele Branchen, die auch 2021 noch leiden werden, so Frommwald, daher würden sechs Monate Kurzarbeit nicht ausreichen, wenn man die „furchtbaren Arbeitslosenzahlen“ nicht noch weiter erhöhen wolle.