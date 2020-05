FPÖ-Politiker empört mit „Schwuchteln“- Posting

Staatsanwaltschaft

Wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung erstattete dieKPÖ am Donnerstag Anzeige bei der Linz . Hintergrund: Im Bereich der heutigen(früher Hermann-Göring-Werke) befand sich zwischen 1938 und 1945 ein Außenlager des KZ Mauthausen, in dem rund 40.000 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter interniert waren. „Die Aussagestellt eine Gutheißung der vom Nazi-Regime betriebenen Verfolgung undvon Homosexuellen dar“, meint KPÖ-Landessprecher Leo Furtlehner.

Entsetzt ist auch HOSI-Sprecher Gernot Wartner: „ Kitzmüllers Aussage ist völlig indiskutabel, ein Mandatar mit derartiger Geisteshaltung hat in einer demokratischen Volksvertretung nichts mehr verloren.“ Die HOSI überlegt eine Strafanzeige wegen Verhetzung.

Kitzmüller selbst bestreitet die Vorwürfe: „Mein Posting hat nichts damit zu tun, was früher auf dem Voest-Gelände war.“ Doch für seine Wortwahl entschuldige er sich. „Die war unangebracht und nicht in Ordnung.“